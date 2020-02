Quer limpar seu nome?

PUBLICIDADE 

Começou nesta quinta-feira (27) o Feirão Limpa Nome do Serasa. A iniciativa, que termina no dia 31 de março, é uma oportunidade para ajudar consumidores com contas atrasadas a negociar e quitar suas dívidas. De acordo com o Serasa, os descontos podem chegar a até 98%. Participam do Feirão mais de 30 empresas, entre companhias telefônicas, bancos e lojas.

O consumidor deve acessar o site do Feirão Limpa Nome, inserir o CPF e fazer um rápido cadastro para consultar os seus débitos. Na plataforma, a pessoa poderá visualizar a proposta da empresa que participa da iniciativa para quitar a dívida. Assim que as duas partes chegarem a um acordo, o site gera um boleto para o pagamento do débito.

Este ano, o Serasa também fará uma promoção para quem pagar os acordos à vista: a pessoa concorrerá a um jantar com a cantora Daniela Mercury, em Salvador, com tudo pago pela empresa e direito a um acompanhante.

Mas atenção, fique atento para não cair no golpe dos malandros que se aproveitam dessas iniciativas para fraudar o consumidor. Existe apenas um site onde você consegue negociar suas dívidas no Feirão Limpa Nome. Acesse o site www.feiraolimpanome.com.br. Você também consegue acessar suas pendências e quitá-las pelo aplicativo do Serasa Consumidor. Pode baixar o app no seu Android ou IOS.

Agora que você já sabe como acessar online a plataforma, então, na hora de negociar, fique atento aos seguintes passos: acesse o site; confira as suas dívidas e escolha a melhor opção de negociação; siga os passos para finalizar a negociação; clique em gerar o boleto.

E na hora de gerar o boleto que você precisa prestar a atenção. Você pode escolher imprimir na hora, copiar o código de barras e enviar o boleto para o seu e-mail. O boleto vai aparecer com o nome do credor e o valor da parcela, ou preço final negociado.

Caso receba algum boleto suspeito, ou tenha dúvidas em relação ao valor negociado, confirme no site O Feirão Limpa Nome não negocia por e-mail, SMS ou por telefone.

É isso aí. Se você está endividado, essa é a hora de tentar se livrar desse compromisso, quem sabe com um desconto de até 98%.