Quem não recebeu parcela de R$ 300 do auxílio emergencial tem até esta segunda para contestar resultado

Os cadastrados no programa do Auxílio Emergencial que não receberam as parcelas de extensão do programa, de R$ 300, têm até esta segunda-feira (9) para contestar a decisão, por meio do site da Dataprev.

O prazo é válido apenas para quem não recebeu nenhuma das parcelas de R$ 300. Já para que recebeu uma das parcelas de extensão, mas teve o pagamento suspenso após reanálise, o prazo de contestação terminou na última segunda-feira (2).

Os critérios para os trabalhadores que não são inscritos no Bolsa Família realizarem a contestação foram divulgados pelo Ministério da Cidadania. posteriormente, a pasta irá divulgar os critérios para quem faz parte do Bolsa Família.

Para fazer a contestação, o trabalhador deve acessar o site da Dataprev. Não é preciso ir às agências da Caixa, lotéricas ou postos de atendimento do Cadastro Único. No portal, o trabalhador poderá tomar conhecimento do motivo da suspensão do pagamento das parcelas.

Caso a contestação tenha resultado positivo, o trabalhador vai receber o benefício no mês seguinte ao pedido.

Critérios

O governo não abriu inscrições para os pagamentos das parcelas de R$ 300 do Auxílio Emergencial: apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 foi considerado elegível.

Além disso, os critérios ficaram mais rígidos, e o governo passou a fazer uma reavaliação mensal dos beneficiários para verificar se eles ainda se enquadram nos critérios.

Não vai receber parcelas de R$ 300 quem: