Quarta parcela é paga a beneficiários do Bolsa Família nesta terça (21)

PUBLICIDADE

A Caixa Econômica Federal segue efetuando o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. Nesta terça-feira (21), recebem o benefício os cidadãos que têm direito ao Bolsa Família cujo Número de Identificação Social (NIS) é de final 2.

O calendário para quem recebe Bolsa Família segue o NIS. Na quarta (22), recebem o auxílio aqueles com NIS final 3; na quinta, com NIS final 4; e assim sucessivamente. Veja o calendário:

NIS final 1 – 20 de julho (segunda-feira)

NIS final 2 – 21 de julho (terça-feira)

NIS final 3 – 22 de julho (quarta-feira)

NIS final 4 – 23 de julho (quinta-feira)

NIS final 5 – 24 de julho (sexta-feira)

NIS final 6 – 27 de julho (segunda-feira)

NIS final 7 – 28 de julho (terça-feira)

NIS final 8 – 29 de julho (quarta-feira)

NIS final 9 – 30 de julho (quinta-feira)

NIS final 0 – 31 de julho (sexta-feira)

Trabalhadores informais

O pagamento do auxílio a trabalhadores informais começa na quarta-feira (22), quando 2,8 milhões de pessoas nascidas em janeiro recebe a quarta parcela.

Para as parcelas 4 e 5, que foram acertadas após a criação do auxílio, o governo federal criou ciclos de crédito e saque. O calendário seguirá de acordo com o período de inscrição ou com o mês em que o trabalhador recebeu a primeira parcela do benefício. Confira como se dará os ciclos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeiro ciclo

O primeiro ciclo começa na próxima quarta-feira (22) e vai até o dia 26 de agosto, seguindo os critérios abaixo:

Quem recebeu a primeira parcela em abril, receberá a quarta parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em maio, receberá a terceira parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em junho ou até 4 de julho, receberá a segunda parcela;

Quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho, receberá a primeira parcela.

Quanto às datas, elas serão definidas conforme os meses de aniversário dos beneficiários. Veja na imagem:

Segundo ciclo

O segundo ciclo começa entre os dias 28 de agosto e 30 de setembro:

Quem recebeu a primeira parcela em abril, receberá a quinta parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em maio, receberá a quarta parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em junho, receberá a terceira parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em julho, receberá a segunda parcela.

Quanto às datas, elas serão definidas conforme os meses de aniversário dos beneficiários. Veja na imagem:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terceiro ciclo

O terceiro ciclo começa entre os dias 9 de outubro e 13 de novembro. Quem já recebeu a quinta parcela no segundo ciclo não entra no terceiro, pois o auxílio prevê, até o momento, apenas cinco parcelas de R$ 600. Portanto, o cronograma fica assim:

Quem recebeu a primeira parcela em maio, receberá a quinta parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em junho, receberá a quarta parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em julho, receberá a terceira parcela.

Quanto às datas, elas serão definidas conforme os meses de aniversário dos beneficiários. Veja na imagem:

Quarto ciclo

O quarto ciclo começa entre os dias 16 e 30 de novembro. Quem já recebeu a quinta parcela nos últimos ciclos, não entra no quarto ciclo. Portanto, o cronograma fica assim:

Quem recebeu a primeira parcela em junho, receberá a quinta parcela;

Quem recebeu a primeira parcela em julho, receberá a quarta e quinta parcelas

Quanto às datas, elas serão definidas conforme os meses de aniversário dos beneficiários. Veja na imagem:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE