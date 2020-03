Quarentena faz vendas de carros despencarem mais de 90% no Brasil

PUBLICIDADE 

A crise causada pela pandemia do novo coronavírus atingiu com força as vendas de carros novos em março, em especial na última semana. A quarentena imposta para frear o avanço da covid-19 na última semana derrubou as vendas de carros em até 90%. Porém, segundo números da Fenabrave, a federação que reúne concessionários e revendas de automóveis, o tombo no acumulado de março pode nem ser tão acentuado, em números concretos.

A média diária de vendas de carros no País caiu para apenas 427 veículos na semana entre os dias 21 e 27 de março. Foram considerados os 20 carros mais vendidos no mercado nacional. Na semana anterior, a média foi de 4.424 carros emplacados diariamente, o que dá a dimensão da queda, de exatos 90,3%.

Além das restrições à circulação de pessoas, principalmente em grandes centros urbanos, todas as fábricas de automóveis pararam suas atividades para tentar frear o avanço da doença no Brasil.

O Chevrolet Onix, modelo mais vendido do País, vendeu cerca de 580 unidades por dia nas primeiras semanas de março. Durante a quarentena, apenas 40 unidades diárias deixaram as concessionárias. A versão sedã, Onix Plus, se saiu bem melhor, conseguindo ainda 96 carros por dia.

Vendas vinham subindo

No acumulado entre os dias 1º e 27 de março, cada carro apresenta uma situação particular. O líder de vendas Chevrolet Onix deverá fechar o mês bem abaixo do esperado. Até o último dia 27, o hatch emplacou 11.847 unidades, ante 17.651 de fevereiro.

No entanto, modelos como Fiat Argo e Ford Ka Sedan já tinham conseguido vender mais do que em janeiro e fevereiro. Outros modelos estavam próximos de bater os meses anteriores ainda a alguns dias da virada para abril.

Isso indica que março seria um mês melhor em vendas para vários modelos, não fosse a paralisação de diversas atividades por causa do novo coronavírus.

Em março de 2019, no entanto, a situação foi bem melhor. O Onix encerrou o março do ano passado com 18.279 unidades, patamar que possivelmente seria igualado neste ano. O Hyundai HB20 encerrou março de 2019 com 9.051 carros emplacados. Até 27 de março deste ano, foram 6.870 carros.

Mercado americano também em queda

Nos Estados Unidos, a situação não é diferente. Analistas do setor indicam que a queda nas vendas de carros novos por lá deve ser entre 50% e 60%. Mas em estados que adotaram a quarentena obrigatória, como Califórnia e Nova York, a queda deve ser na ordem dos 90%.

E a situação não deve melhorar em abril. Embora ainda dependa das medidas que serão adotadas no próximo mês e do avanço da covid-19 no país, o prognóstico é pessimista. Para o ano, a retração no mercado americano deverá ser de cerca de 15%. A queda é considerada pior do que a recessão de 2008.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.