Prorrogada suspensão da prova de vida para servidores

PUBLICIDADE

A exigência de recadastramento anual de servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis que recebem pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) segue suspensa. Desta forma, os beneficiários não precisarão registrar a chamada prova de vida até o próximo dia 30 de novembro.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A suspensão já estava em vigor desde março, quando iniciou-se a pandemia do novo coronavírus. É a segunda prorrogação do recadastramento.

A medida tem por objetivo reduzir a disseminação da covid-19 entre os beneficiários, uma vez que a maioria deles são idosos. Posteriormente, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia vai estabelecer prazo e forma para comprovação de vida.

A prova de vida é um recadastramento feito anualmente, no mês do aniversário, para que o beneficiário não tenha o pagamento suspenso.