Produção industrial cresce em 11 de 15 locais em dezembro ante novembro, diz IBGE

Onze dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tiveram aumento na produção industrial na passagem de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal. Segundo o IBGE, o resultado reflete a ampliação do movimento de retorno à produção de unidades produtivas, após a adoção de medidas de combate à pandemia de covid-19.

De acordo com a pesquisa, as expansões mais acentuadas foram no Espírito Santo (5,4%) e no Ceará (4,7%), enquanto os recuos mais intensos foram na Bahia (-4,0%) e no Amazonas (-3,7%).

São Paulo, maior parque industrial do País, registrou alta de 3,4% em dezembro contra novembro, e de 17,5% em relação a dezembro de 2019, mas no acumulado do ano teve queda de 5,7%.

No acumulado do ano passado, o IBGE apurou quedas em 12 dos 15 locais, com destaque para Espírito Santo (-13,9%), Ceará (-6,1%) e São Paulo (-5,7%).

Os índices positivos foram registrados em Pernambuco (3,7%), Rio de Janeiro (0,2%) e Goiás (0,1%).

Já em dezembro contra igual mês do ano anterior, o IBGE informou que a produção industrial cresceu em 13 dos 15 locais pesquisados, ficando de fora apenas os Estados do Rio de Janeiro (-3,9%) e Goiás (-3,5%).

