Presidente do BB cumpre promessa e nomeia ‘prata da casa’ para cargos de alto escalão

O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, tem cumprido o que prometeu antes de assumir o cargo: priorizar executivos ‘prata da casa’ em processos sucessórios. Desde que passou a comandar o banco, em setembro, vindo do HSBC, o executivo já nomeou ao menos quatro profissionais com histórico de longa data no conglomerado para posições de alto escalão, para as quais poderia trazer pessoas do mercado.

Depois da debandada de talentos na gestão anterior, Brandão vê no reconhecimento aos ‘pratas da casa’ como uma forma também de retê-los, conforme fontes. No início de setembro, o Estadão/Broadcast antecipou que o executivo, vindo da iniciativa privada, defendia ‘o mais prata da casa possível’ em eventuais movimentações em cargos mais altos.

Na última terça-feira, 24, novamente, foi nesta direção. O BB anunciou nesta terça a escolha do atual presidente da BB DTVM, Carlos André, para a vice-presidência de Gestão Financeira e de Relações com Investidores da instituição. Ele substitui o economista e ex-BC Carlos Hamilton, que renunciou ao cargo e deve assumir, após aprovações necessárias, a presidência da Cateno, conforme três fontes disseram ao Estadão/Broadcast, na condição de anonimato. A empresa é uma sociedade do BB com a Cielo.

Antes disso, duas outras vice-presidências já tinham sido preenchidas com ‘pratas da casa’. Uma delas foi a primeira movimentação feita na gestão de Brandão. Ele trouxe o até então presidente da BB Seguridade, Bernardo Rothe, para a vice-presidência de negócios de atacado do banco.

Também nomeou o atual diretor de tecnologia do banco, Gustavo Fosse, para a vice-presidência de desenvolvimento de negócios e tecnologia, no lugar de Fabio Barbosa, indicado para o Conselho de Administração da instituição.

Na semana passada, Brandão promoveu ainda Ângela Beatriz de Assis à presidência da Brasilprev. Antes, ela era diretora de comunicação e marketing da companhia. Aqui, além de reconhecer uma ‘prata da casa’, cumpriu outra promessa: nomear mais mulheres no banco.

