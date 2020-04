Prazo para declaração do Imposto de Renda é adiado para 30 de junho

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (1), a prorrogação do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) por 60 dias foi anunciada pelo secretário da Receita Federal, José Tostes Neto.

Com a alteração, o prazo de entrega da declaração de 2020 se estenderá até o dia 30 de junho. Antes seria até 30 de abril.

De acordo com o secretário “Esse prazo venceria no próximo dia 30 de abril e está sendo prorrogado para entrega no dia 30 de junho. Portanto prorrogação por dois meses do prazo de entrega das pessoas físicas”.

Segundo o último boletim divulgado pela Receita, foram recebidas pelo órgão 8,1 milhões de declarações, até 30 de março.