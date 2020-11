Prazo para contestar cancelamento de parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial termina nesta quarta

PUBLICIDADE

O prazo para os inscritos no programa do Auxílio Emergencial contestarem o cancelamento do benefício após terem recebido uma ou mais parcelas de R$ 300 termina nesta quarta-feira (11).

O cronograma é destinado aos trabalhadores em geral e os inscritos no Cadastro Único que não são beneficiários do Bolsa Família.

Desde a determinação da extensão do auxílio por meio de uma nova Medida Provisória, todo mês os beneficiários passam por uma reavaliação dos critérios de emprego formal, recebimento de benefícios assistenciais ou previdenciários e falecimento. Caso sejam observadas irregularidades, os benefícios são cancelados.

Já o prazo de contestação para quem foi considerado inelegível a receber a extensão de R$ 300 após as cinco parcelas de R$ 600 terminou no último dia 9.

Por fim, termina no dia 16 de novembro o prazo para que os trabalhadores que tiveram o Auxílio Emergencial de R$ 600 cancelado pelo Ministério da Cidadania contestem a decisão.

Como fazer a contestação

Para fazer a contestação, não é preciso ir às agências da Caixa, lotéricas ou postos de atendimento do Cadastro Único. Após a negativa, o trabalhador irá receber uma mensagem informando o motivo.

O Ministério da Cidadania divulgou uma lista dessas mensagens, e quais permitem que a contestação seja feita. Caso a contestação tenha resultado positivo, o trabalhador vai receber o benefício no mês seguinte ao pedido.

Critérios

Com a extensão do auxílio emergencial, com mais quatro parcelas de R$300, os critérios ficaram mais rígidos, e o governo passou a fazer uma reavaliação mensal dos beneficiários para verificar se eles ainda se enquadram nos critérios.

Além disso, não foram abertas novas inscrições para o programa. Sendo assim, apenas quem foi aprovado para receber as primeiras cinco parcelas de R$600 foram aprovados para receber as quatro seguintes.

Não vai receber parcelas de R$ 300 quem: