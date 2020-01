Portal para consultas de linhas pré-pagas é liberado pela Anatel

PUBLICIDADE 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) disponibilizou nesta segunda-feira, 6, o Portal de Consulta de Linhas Pré-Pagas, com o intuito de evitar fraudes telefônicas e identificar cadastros indevidos no serviço de linhas de celulares com chips pré-pagos. A plataforma utiliza o CPF para visualizar a existência de linhas ativas nas contas cadastradas e pode ser acessado aqui.

De acordo com a agência, a implementação do serviço acontecerá neste mês de janeiro, mas em diferentes datas, a seguir por região. A consulta já está liberada para a região Norte do Brasil. As regiões Centro-Oeste e Nordeste recebem a ferramenta no próximo dia 15 e usuários do Sul e Sudeste terão acesso em 22 de janeiro.

As informações são apenas de linhas de celulares pré-pagos e também orientam para os casos onde o usuário tenha identificado algum uso ou registro indevido de seu cadastro. Podem ser consultadas contas ativas das prestadoras Tim, Vivo, Oi, Claro, Algar e Sercomtel.

“É válido destacar que o pedido de cancelamento/desvinculação do consumidor deverá ser atendido em até 24 horas caso a solicitação seja executada por meio de atendente e até 48 horas úteis se solicitada no call center ou portal da prestadora sem a intervenção de atendente. Por questão de segurança dos consumidores, para realizar este cancelamento, será necessário confirmar dados demonstrando que é o titular do CPF”, informou a Anatel.

Estadão Conteúdo