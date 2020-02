Paulo Guedes: “Doméstica estava indo pra Disneylândia”

PUBLICIDADE 

Mesmo com o dólar em frequente alta, o ministro Paulo Guedes comemorou a situação. Nesta quarta-feira (12), a moeda chegou a R$ 4,35. “Todo mundo indo pra Disneylândia,empregada doméstica indo pra Disneylândia, uma festa danada”, afirmou o ministro em uma palestra no Seminário de Abertura do Legislativo 2020.

Segundo Paulo Guedes, a saída para o brasileiro frente ao dólar alto seria fazer turismo pelo país. “Vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Todo mundo tem que ir para a Disneylândia conhecer, mas não três, quatro vezes por ano”, disse.

O tom das falas, de acordo com o ministro, não tem a ver com uma possível discriminação. “Antes que falem que ‘ministro diz que empregada doméstica estava indo para Disneylândia’, não. Está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo está indo”. ainda segundo ele, “não tem negócio de câmbio a R$ 1,80”.