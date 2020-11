Para Guedes, privatizações vão caminhar “agora que todos entenderam a importância”

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (23), durante o evento “O Brasil quer Mais”, promovido pela International Chamber of Commerce Brasil (ICC), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que as privatizações vão avançar no país.

“Agora todos entenderam a importância crucial das privatizações e acho que a gente vai andar”, disse. Guedes disse que a venda dessas empresas estatais foi barrada no Congresso Nacional. “Privatizações não andaram porque houve um acordo político para que não acontecessem”, explicou.

Segundo ele, mesmo com as críticas acerca da demora na aprovação da agenda econômica no Congresso, as medidas estão sendo aprovadas e, segundo ele, “ninguém entregou em tão pouco tempo”. “As coisas são entregues. Mas tem a política, que às vezes anda e às vezes, não.”