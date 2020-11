Para CNI, confiança do empresário está cada vez mais intensa e disseminada

PUBLICIDADE

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) cresceu 1,1 ponto frente a outubro e atingiu 62,9 pontos em novembro. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nesta sexta-feira (13), a confiança está cada vez mais intensa e disseminada no setor industrial e o indicador está mais próximo ao pico pré-pandemia, de 64,7 pontos em fevereiro. O indicador varia de 0 a 100 pontos, sendo que todos os valores acima de 50 pontos indicam empresários confiantes, melhora da situação corrente ou expectativa otimista.

Desde agosto, o ICEI retrata confiança ao registrar valores acima da linha dos 50 pontos. O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o aumento da confiança foi puxado pela melhora da percepção sobre as condições atuais da empresa e da economia brasileira em relação aos últimos seis meses, o que reforça a percepção de rápida e intensa melhora da atividade.

Já as expectativas para os próximos seis meses variaram pouco, mas seguem otimistas. O ICEI entrevistou 1.395 empresas, sendo 539 de pequeno porte, 526 de médio porte e 330 de grande porte, entre 3 e 9 de novembro.