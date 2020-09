Pandemia reduziu vendas ou serviços em 36,1% das empresas, diz IBGE

PUBLICIDADE

A pandemia do novo coronavírus provocou uma queda nas vendas ou serviços comercializados em 36,1% das empresas em funcionamento no País na primeira quinzena de agosto. Os dados são da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, que integram as Estatísticas Experimentais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, 33,6% das empresas disseram que o efeito foi pequeno ou inexistente, e outros 30,3% das companhias declararam ter registrado aumento nas vendas com a pandemia.

Entre as regiões, houve diminuição das vendas em 40,7% das empresas do Sudeste. No Centro-Oeste, 39,8% relataram recuo nas vendas, enquanto no Norte esse porcentual foi de 38,3%.

Na região Sul, 46,2% sinalizaram que os efeitos foram pequenos ou inexistentes em relação à quinzena anterior. No Nordeste, 48,7% reportaram que houve aumento nas vendas.

Entre os setores, 44,5% das empresas de Comércio tiveram redução nas vendas, com destaque para os segmentos de comércio varejista (48,9%) e comércio de veículos, peças e motocicletas (43,7%).

Nos Serviços, 41,3% das empresas relataram maior incidência de efeitos pequenos ou inexistentes sobre as vendas em relação à quinzena anterior.

A queda nas vendas foi mais sentida entre as pequenas empresas. Entre as grandes empresas, 80,4% declararam efeito nulo ou aumento nas vendas, enquanto apenas 16,8% sinalizaram percepção de diminuição. Nas empresas de menor porte, 63,7% sinalizaram efeito nulo ou avanço nas vendas, enquanto 36,3% sinalizaram percepção de diminuição.

Estadão Conteúdo