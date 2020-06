O perfil do consumidor brasileiro mudou: como entender e se adaptar a ele?

PUBLICIDADE

A cada transformação que o mundo sofre por impactos em escala global, as lições que ficam servem de aprendizado para a evolução e proteção do ser humano em todos os âmbitos sociais, e, com a pandemia, não é diferente.

A exemplo do que move a economia mundial (os empreendimentos), é fato que o comportamento do consumidor em todo o mundo vem mudando por causa do Covid-19, e, diante desta situação, uma das grandes preocupações de investidores, empresários e funcionários é como entender, vivenciar, aprender e atender este novo perfil de clientes, visto que passar segurança será um dos principais fatores que fará a diferença.

Buscando entender essas mudanças, muitas empresas realizaram estudos e estão oferecendo treinamento para seus funcionários, abrindo margem para alterações também no comportamento empresarial, apostando em novas ferramentas que a tecnologia oferece, aliado a todo cuidado de se relacionar e como se comportar diante do consumidor.

Diante desta situação, a especialista em marketing e educação corporativa, Amanda Oseki, explica que este é um processo que todos os empreendimentos que quiserem se destacar nesta nova realidade deverão passar, mas, para isso é necessário sair da caixinha e investir.

“Temos um novo perfil de consumidor no mundo por causa da pandemia, e para entender as novas necessidades deste público, será necessário reeducar, treinar e capacitar seus funcionários e a sí próprio, e esse processo começa a partir da educação corporativa, um método onde é comprovado em diversas pesquisas, que os empreendimentos que investem tem nítidas vantagens no mercado a longo prazo”, explica a também professora dos cursos de pós-graduação em comunicação da Estácio Brasília.

Contudo, a especialista reforça que “não basta apenas as mentes pensantes, é preciso ter ciência que a qualidade e a continuidade de seu serviço tem de ser duradouro em todas as estruturas da empresa, e, para que venha ter êxito a educação corporativa tem que ser oferecida para todos da empresa”.

Confira algumas dicas que a profissional separou para ajudar quem deseja buscar entender este novo comportamento do consumidor:

Se adaptar e reeducar seus funcionários diante das novas tecnologias/atualizações com treinamentos de ferramentas de comunicação online, marketing digital e plataformas de venda;

Investir no treinamento e capacitação do gestor que lidera os funcionários da empresa;

Humanizar o atendimento, mesmo que de forma online;

Prezar pela qualidade da aparência do produto e/ou serviço que oferece;

Gerar formulários de respostas para ter a avaliação do consumidor para poder saber se está sendo efetivo e aprovado;

Informar e alinhar as novas ideias e procedimentos adotados para todos que contribuem e tem contato com o empreendimento, desde funcionários, colaboradores, investidores e empresas com serviços terceirizados