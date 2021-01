O mercado de apostas esportivas no Brasil e um ramo que cresce a cada dia mais

PUBLICIDADE

As apostas sempre foram consideradas como um jogo de azar pela grande maioria das pessoas, contudo, nos últimos meses essa visão tem mudado e é possível notar um grande crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil. O ramo, que antes era conhecido como apenas uma opção de lazer, virou a profissão de muita gente, que hoje vive apenas dos ganhos com eventos das mais diferentes modalidades.

Oficialmente legalizadas no país desde o mês de dezembro de 2018, as apostas esportivas têm alcançado um nível no Brasil que já podia ser visto em outros países há alguns anos, como a Inglaterra, por exemplo, onde as casas de apostas patrocinam grandes competições e clubes de futebol. Atualmente, nós já vemos acontecer o mesmo no cenário do futebol brasileiro também.

Esse crescimento está tornando o mercado de apostas esportivas no Brasil algo conhecido por cada vez mais pessoas, que têm se interessado e investido nesse ramo. Todo esse interesse tem trazido várias mudanças e novidades, como o surgimento de novas casas de apostas e produtores de conteúdo relacionados ao tema.

As consequências do crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil

O desenvolvimento do mercado de apostas esportivas no Brasil têm proporcionado diversas mudanças na maneira como as modalidades são acompanhadas pelo espectador. E isso não envolve apenas as casas de apostas ou os sites especializados no ramo, mas sim, os mais diferentes meios de comunicação que envolvem o esporte de alguma maneira.

Exemplos disso são vários, como as transmissões de eventos esportivos na televisão. Em alguns casos, os comentaristas já inserem as odds como um ponto de referência para avaliar um duelo, e consequentemente, citam, vez ou outra, que há pessoas lucrando com esses números no mercado de apostas.

Em sites e páginas especializadas em esporte nas redes sociais isso também tem se tornado comum, com a chamada para os principais jogos sendo feita por meio das cotações para apostas no confronto ou alguma publicidade relacionada ao ramo em meio a matéria.

Apesar de evidente, é preciso ressaltar que esse desenvolvimento também abre brechas para grande crescimento para os sites especializados em apostas. Tem sido cada vez mais comum ver conteúdo com dicas para esse ramo pela internet, com destaque para os prognósticos, uma análise do evento com base no mercado de apostas, que estão cada vez mais completos e cada vez mais procurados.

Pessoas que vivem das apostas esportivas

É óbvio que tamanho crescimento precisa de alguns exemplos de sucesso para ser duradouro. E esse é mais um fator que o mercado de apostas esportivas tem a seu favor. Hoje, no Brasil, já é possível encontrar pessoas que vivem dos lucros com apostas, e além disso, elas ajudam no desenvolvimento desse ramo, que para alguns, está sendo visto como forma de investimento.

Talvez o maior desses expoentes seja o jovem Lucas Tylty. Com apenas 24 anos, ele é uma dessas pessoas que vivem dos lucros com as apostas esportivas, e atualmente, ele oferece também serviço de consultoria para esse mercado, seja com dicas no que apostar, ou outros temas, como por exemplo, maneiras de gerir a banca, que é o valor que o apostador tem em mãos para investir.

Mas ele não é o único, há diversos outros exemplos de brasileiros que se envolveram com esse mercado e hoje podem ter uma boa renda com base nas apostas esportivas. Isso se torna um enorme aliado para o ramo, e claro, para as casas de apostas, que com esses expoentes ganham cada vez mais e mais clientes.

A tendência é esse movimento se desenvolver ainda mais, e quem sabe, em breve, termos a profissão de apostador esportivo. Enquanto isso, seguimos acompanhando os passos largos desse crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil.