Modalidade Caixa Simples: contratante agora pode converter até 95% do limite em crédito

PUBLICIDADE

O Caixa Simples, modalidade criada pela Caixa Econômica Federal para atender aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com menos de 75 anos, teve o limite alterado nessa quarta-feira (2). Agora, o limite para contratações é de 32 vezes a reserva da margem consignável, que corresponde a 5% do valor da renda mensal do benefício.

O Caixa Simples é uma modalidade consignada e, por isso, tem 5% do valor da fatura descontada automaticamente no benefício. Outra diferença do crédito convencional é que 95% do limite de crédito do usuário pode virar crédito em conta.

De acordo com a Caixa, valor também é limitado pelo novo teto, que também foi aumentado, não podendo ser superior a 1,6 vez (160%) o valor do benefício. Antes, o teto era de 1,4 vez (140%).

Dessa forma, supondo que um trabalhador receba um salário de R$ 1.045, ele terá direito a até R$ 1.672, não mais a R$ 1.463, como era anteriormente. A taxa de juros da modalidade também foi reduzida de 2,80% ao mês para 2,70% ao mês. No entanto, a porcentagem ainda é considerada alta por especialistas.