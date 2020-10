Mitos e verdades sobre dívidas prescritas

PUBLICIDADE

Todo mundo está sujeito a ficar no vermelho, afinal, contrair dívidas ao comprar produtos e serviços é uma realidade da maioria dos brasileiros. No fim do mês, as contas podem não bater e o resultado pode ser a inadimplência. Dados da Serasa Experian apontam que, até julho de 2020, mais de 63 milhões de brasileiros estavam com o nome sujo ou com dívidas em atraso. Mas, o que nem todo mundo sabe, é que a grande parte das dívidas vencidas há cinco anos prescrevem e o consumidor deixa de ser obrigado a pagá-las.

Algumas empresas, inclusive, têm oferecido assistência para que consumidores consigam deixar o nome limpo novamente. É o caso da UGP Brasil que, a partir de 2019, passou a prestar um serviço de análise de dívidas contraídas por consumidores para que clientes com dívidas prescritas venham a se livrar dos débitos indevidos.

Segundo o advogado. Thiago Lima, Diretor Jurídico da UGP Brasil, a iniciativa é uma maneira menos burocrática e sem custo para os consumidores, de organizar a vida financeira.

“Colhemos os dados pessoais e as informações sobre as dívidas, analisamos a ocorrência da prescrição e prestamos aconselhamentos aos consumidores. Se os débitos analisados estiverem prescritos, também disponibilizamos o ajuizamento de ações para afastar a exigência da dívida e evitar o protesto e a inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e SERASA.”, explica Lima.

O advogado lembra ainda que muitas pessoas têm dúvidas em relação a prescrição e que vários credores aproveitam dessa falta de informação para continuar cobrando os débitos, mesmo depois de prescritos, inclusive com ameaças e constantes ligações telefônicas. Os consumidores também têm sido alvos de falsos credores, golpistas e estelionatários, alerta Lima.

Confira a seguir mitos e verdades sobre a prescrição de dívidas e direitos que nem todo consumidor conhece.