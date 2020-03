Lar doce lar: saiba como escolher uma construtora para o seu imóvel

PUBLICIDADE 

Economia, planejamento e esforço. O sonho da casa própria pode virar pesadelo em um piscar de olhos. Isso porque todo cuidado é pouco na hora de contratar a construtora responsável pelo projeto da sua vida. Além de ser uma decisão importante, a compra de um imóvel significa um alto investimento de valor não apenas financeiro, mas também pessoal.

O engenheiro Marcos Penna, sócio da PRONTA Construtora, que é especializada em imóveis sustentáveis, explica como é possível ser enganado por empresas do ramo. “O maior erro é não pesquisar. É preciso verificar todos os passos, conhecer antecedentes, outros projeto, equipe técnica, estrutura da empresa e as tecnologias usadas para a prática construtiva”, ressalta Penna.

Para o empresário Sérgio Cardoso, que também é sócio da PRONTA, a pressa é inimiga da perfeição. “Pesquise tudo que puder sobre a empresa e espere o tempo que for necessário para fechar o negócio. É um investimento muito alto e, surgem cada vez mais, pessoas ludibriadas por empreendimentos fantasiosos ou inacabados”, reitera.

A construtora sumiu. E agora?

Além da decepção de levar um golpe e o prejuízo financeiro, também há uma lista enorme de problemas para resolver. O primeiro deles é achar uma empresa que aceite terminar o serviço. “Os imóveis, geralmente, estão em condições ruins, com projetos mal feitos, mal construídos e com materiais de baixa qualidade. É muito difícil encontrar outra empresa séria que esteja disposta a corrigir um empreendimento assim e continuar um trabalho que não planejou”, aponta o empresário Sérgio Cardoso.

Em Brasília, uma construtora que prometia casas com projeto arquitetônico sustentável, deixou ao menos 30 clientes no prejuízo após fechar as portas no fim do ano passado. O rombo ultrapassa R$ 2,8 milhões. Marcos Penna, que também é engenheiro de construções sustentáveis, aponta que é preciso cautela para não generalizar o setor. “Muita gente ficou receosa em avançar com planos de construir uma residência. Mas isso é um equívoco, pois existem estabelecimentos sérios e reconhecidos no mercado. Aconselho, também, uma profunda análise contratual e do memorial descritivo”, afirma.

Em caso de obras abandonadas, os lesados podem processar as empresas por estelionato e danos morais. Para atrasos, o consumidor tem direito de cancelar o contrato e receber de volta tudo o que pagou, com correção monetária.

Previna-se. Dicas para escolher uma construtora:

Pesquise

Procure saber tudo sobre a empresa, antes de contratar. Comentários na internet, antecedentes, projetos anteriores e se a construtora tem algum processo.

Pergunte tudo

Sinta-se à vontade para perguntar tudo que quiser e não deixe nenhuma dúvida.

Vá atrás de um especialista

É possível procurar consultores e advogados para saber de todos os seus direitos contratuais.

Sem pressa

Por ser um grande investimento, é preciso avaliar com cautela todos os passos a serem dados. Não tenha pressa e escolha a sua melhor opção.

Conheça a saúde financeira da empresa

Investigue se a construtora tem processos, projetos atrasados ou se já entrou com pedido de falência. Todo cuidado é pouco.

Visite outros projetos da construtora

Veja como andam os empreendimentos da empresa e como as obras funcionam.

Saiba de todos os detalhes da construção

Fechou negócio? Veja a planta do projeto, tenha ciência dos materiais que serão utilizados, impostos, desenvolvimento da obra e converse com todos os envolvidos no processo. Também é importante visitar, com frequência, o empreendimento.

Leia todos os documentos atentamente

E o mais importante: nunca assine nada sem ler.