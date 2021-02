Investir em consórcio de imóvel é seguro?

PUBLICIDADE

Fazer a aquisição de um imóvel demanda muita organização financeira por ser um investimento alto. A maioria das pessoas ainda questionam sobre qual é a melhor forma de investir para comprar a casa própria e se o consórcio de imóvel vale a pena.

Com relação a valores, o consórcio de imóvel é a modalidade mais indicada, isso porque as taxas de juros dos financiamentos são extremamente altas no Brasil.

Conseguir realizar o sonho de comprar uma propriedade é um momento muito esperado na vida da maioria das pessoas. Ainda assim, com a grande valorização desse mercado, conseguir atingir essa meta nem sempre é algo fácil. Sendo assim, é fundamental saber fazer uma escolha assertiva para investir e não ter prejuízos.

O consórcio de imóvel é uma modalidade possível até mesmo para as pessoas com o orçamento mais restrito tenham a chance de comprar a casa dos sonhos. Infelizmente, muitas pessoas têm medo de embarcar nesse investimento por acharem não estar seguro.

Temos uma coisa para dizer: o consórcio de imóvel é seguro sim. Mas como qualquer outro investimento, é necessário analisar com cuidado algumas questões que iremos esclarecer na sequência.

Consórcio de imóvel: poder de compra garantido

Antes de qualquer coisa, você precisa saber que o valor do crédito, no consórcio de imóvel, é atualizado ao longo do período do grupo de consorciados. Sendo assim, ao ser contemplado, o investidor tem o poder de compra garantido independentemente da data do sorteio.

Dessa forma, com o crédito em mãos, as possibilidades de negociações aumentam ainda mais e você pode ganhar um bom desconto, uma vez que o pagamento do bem vai ser feito à vista.

Cuidados para fazer um consórcio de imóvel seguro

Antes de entrar em um consórcio de imóvel é necessário estar atento a algumas questões importantes, uma vez que você precisa ter segurança na administradora que vai investir seu dinheiro.

É necessário saber se a administradora do consórcio de imóvel em que você está entrando é confiável. Até porque, essa é uma parceria que pode durar por alguns anos e, se tratando da realização de um sonho, todo cuidado é pouco com relação à dinheiro.

Por esse motivo, antes de sair entregando um sonho nas mãos de uma empresa, o mais indicado é conhecê-la melhor, saber se está tudo certo, assim como analisar a carta de crédito desejada.

Nessa hora, a pesquisa é a melhor coisa que você pode fazer para evitar as inúmeras fraudes que infelizmente acontecem por aí.

Com isso em mente, temos algumas sugestões para você descobrir se a administradora do consórcio é de procedência e confiabilidade. Saiba como funciona na prática e faça um melhor negócio!

Pesquise sobre a administradora

Um ponto que não pode passar batido de jeito nenhum é que a administradora precisa ser autorizada pelo Banco Central, que é o órgão fiscalizador de todos os consórcios no país.

Para saber se a administradora escolhida está na lista é muito simples, basta acessar o site do Banco Central. Na seção “perfil cidadão”, você vai encontrar o tópico “Consórcios e Administradoras”, por lá você terá acesso a lista de empresas por segmento.

Se você não encontrar a instituição na relação, nada de fazer negócio, porque ela não possui autorização para funcionar.

Em contrapartida, se a administradora estiver na relação observe alguns pontos importantes, como as taxas de administração, para saber se a empresa possui condições vantajosas em relação às concorrentes. E acima de tudo, não deixe de avaliar o índice de inadimplência para se certificar sobre a saúde financeira do consórcio.

Fora toda parte de pesquisa, é aconselhável dar aquela pesquisada para ver se a empresa possui muitas reclamações, entrando em contato com o Procon da região.

Leia o contrato minuciosamente

Não é nenhuma novidade o fato de ter que ler qualquer contrato de adesão antes de assinar, leia todos os termos com muita atenção.

A taxa de administração precisa estar bem clara, assim como o número total de parcelas e as regras de contemplação.

Caso haja outras taxas, busque conhecimento sobre o processo, pois as administradoras não estão autorizadas a cobrar taxas de adesão. Para não ter dor de cabeça certifique-se de que tudo está nos conformes.

Cuidado ao comprar uma carta já contemplada

Existem alguns casos em que os sorteados de um lance resolvem passar a carta de crédito para outra pessoa, assim conseguem receber a quantia total da carta em dinheiro.

Nem de longe essa prática é indicada, isso porque as chances de golpe aumentam consideravelmente. Mas se ainda assim a pessoa resolver fechar negócio, é necessário ter um cuidado dobrado antes de fechar acordo, é possível entrar em contato com a administradora para confirmar a autenticidade da carta de crédito e se ela realmente foi contemplada.

Assim que estiver com contrato em mãos, pegue todas as informações necessárias sobre as parcelas que faltam e a taxa de transferência, além de conferir quem é responsável por esta cobrança, se ela existir.

Para finalizar, analise se realmente um consórcio novo não seria mais vantajoso, tanto em termos de segurança como financeiramente, uma vez que você pode pegar um valor maior numa carta contemplada.

A importância de escolher um consórcio de imóvel confiável

Todas as vantagens de um consórcio de imóvel só são possíveis quando você escolhe um consórcio que é, de fato, confiável. Não adianta nada oferecer diversos benefícios se, no momento da contemplação ou quando você precisar entrar em contato (seja para tirar dúvidas, registrar reclamações ou solicitar atendimento), não ter o apoio devido da administradora.

A administradora é responsável por tornar o consórcio viável, seguro e trazer o melhor retorno possível. A partir do momento que você paga a taxa de administração, é o mesmo que estar subsidiando a atuação de especialistas que vão estudar o mercado financeiro e definir os melhores fundos para aplicar o dinheiro recebido dos consorciados.

Tudo isso é pensado para maximizar o poder de compra do consórcio de imóvel e garantir que, dentro do prazo contratado, todas as pessoas que estão participando possam receber e utilizar sua carta de crédito.

É por todas essas questões que é fundamental escolher muito bem a administradora do consórcio de imóvel que está contratando.