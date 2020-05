Indicador de atividade econômica cai 1,2% no 1º tri ante 4º tri de 2019, diz FGV

PUBLICIDADE 

O Indicador de Atividade Econômica da Fundação Getúlio Vargas (IAE-FGV) teve uma retração de 1,2% no primeiro trimestre do ano em relação ao quarto trimestre de 2019. O resultado foi puxado pelo mau desempenho da economia no mês de março, afetada pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus no País, afirmou Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).

“Comércio e transportes desabaram”, ressaltou Considera.

No mês de março, a atividade econômica teve uma retração de 5,1% ante fevereiro.

Na comparação com março de 2019, a economia teve retração de 0,9%. No primeiro trimestre de 2020 ante o mesmo trimestre do ano passado, porém, houve crescimento de 0,2%.

O IAE-FGV é um indicador mensal que antecipa a tendência da economia brasileira. São divulgadas duas versões preliminares e uma definitiva por mês, com base na divulgação das principais pesquisas mensais de atividade divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As principais informações para a atualização do indicador são obtidas pela Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Estadão Conteúdo