O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, despencou na abertura dos negócios, na manhã desta segunda-feira (9). Às 10h43, o Ibovespa já havia despencado 10,02%, aos 88.292 pontos. Todas as ações do indicador tinham fortes perdas na abertura.

A queda levou ao acionamento do Circuit Breaker, algo que não era feito desde maio de 2017. Todos os negócios da B3 foram interrompidos por 30 minutos.

O “racha” entre Rússia e Arábia Saudita levou a cotação do petróleo a afundar mais de 20%. Índices ao redor do mundo foram derrubados. Ações da Petrobras lideram as perdas, com quedas de 24%.

Em Nova York, o ADR (recibo de ações negociado no exterior) da Petrobras (PETR3; PETR4) chegou a recuar mais de 16% no pré-mercado nesta manhã (antes do pregão oficial), negociado a US$ 8,80. Já o fundo de índice que representa os principais papéis do Ibovespa no exterior, o EWZ, caía acima de 9% em Nova York.

O índice futuro do S&P 500, o mais importante de Wall Street, entrou em “circuit breaker” na noite deste domingo (8) após cair mais de 5%. O mecanismo paralisa as negociações por alguns minutos para evitar quedas ainda maiores. Na abertura, os índices americanos recuavam mais de 6%.

Enquanto isso, o dólar comercial operava em forte alta nesta manhã, chegando a subir mais de 3%, perto de R$ 3,80, mesmo após uma nova intervenção do Banco Central.