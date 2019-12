Hplus Hotelaria bate recordes em 2019

PUBLICIDADE 

A Hplus Hotelaria, maior rede de hotéis do Centro-Oeste, bateu inúmeros recordes em 2019 e fecha o ano com resultados bem acima dos projetados. Mesmo diante da cautela que marcou o cenário econômico ao longo do ano, a Hplus registrou em 2019 crescimento significativo em seus principais indicadores em relação aos números do ano anterior. Além disso, a performance da Hplus ficou muito acima dos números apresentados pela média tanto do mercado hoteleiro como do de hospedagem.

As receitas totais da empresa no ano, ainda faltando o fechamento do mês de dezembro, já superaram os R$ 134,26 milhões, com um aumento de mais de R$ 11 milhões em comparação com os R$ 123,14 milhões obtidos em 2018. Com sede em Brasília, a Hplus atua fortemente em três segmento: diárias hoteleiras, long stay e gestão condominial.

O balanço do ano também apresenta boas notícias para os investidores. Pelo segundo ano consecutivo, os hotéis da Hplus lideraram o ranking de rentabilidade em seus respectivos segmentos. O empreendimento que mais distribuiu rentabilidade para os investidores no ano, ocupando a primeira posição, foi novamente o Athos Bulcão Hplus Executive, seguido na vice-liderança pelo Vision Hplus Express+, que subiu para a segunda posição em 2019.

O faturamento com diárias de hospedagem da rede composta pelos hotéis Cullinan Hplus Premium, Athos Bulcão Hplus Executive, Vision Hplus Express+, Fusion Hplus Express+, Saint Moritz Hplus Express e João Pessoa Hplus Beach cresceu 12%, passando de R$ 60,60 milhões para R$ 67,78 milhões em 2019. Vale ressaltar que este desempenho foi obtido principalmente com ganhos de eficiência e de mercado, uma vez que o valor da diária média teve evolução de apenas 4,3%, indo de R$ 244 para R$ 254 no mesmo período.

Um novo hóspede a cada três minutos e meio

Além da rede de hotéis, também fazem parte do portfólio da Hplus Hotelaria nove empreendimentos de apart hotéis, o que garante uma ampla e diferenciada oferta de flats. A empresa atende mais de 2 mil investidores e representa cerca de 30% da oferta do mercado hoteleiro na Capital Federal. No decorrer de 2019, o número de pessoas que deu entrada em algum empreendimento com a bandeira Hplus superou 160 mil. Esta frequência significa que ao longo do ano, em média, a cada 3 minutos e meio um hóspede chegou a um empreendimento empresa.

O movimento levou a Hplus a conquistar outro dado expressivo em 2019. A taxa de ocupação da rede administrada pela empresa cresceu quase dez pontos, passando dos 62% de 2018 para 70% até novembro deste ano. Estes números comprovam a excelência e o reconhecimento que a Hplus tem recebido pela qualidade, conforto e bem-estar dos serviços prestados aos clientes.

Hoteleira mantém rotina de capacitação de colaboradores

Outra característica da Hplus é realizar grandes investimentos em treinamento e qualificação da equipe. A excelência no atendimento é uma obsessão e é uma das responsáveis pelo sucesso da Hplus. Em 2019, a empresa alcançou a marca de 709 colaboradores, abrindo novas possibilidades no mercado de trabalho de Brasília para centenas de pessoas.

Para a Hplus, os bons resultados de 2019 são um indicativo sólido de que a base para números ainda melhores em 2020 foi construída. A estimativa para o próximo ano é fortalecer e ampliar ainda mais um novo ciclo de remuneração e valorização do patrimônio dos seus investidores. A bandeira da Hplus se estabeleceu como um selo de qualidade e rentabilidade em todos os empreendimentos que administra. Em 2020 a empresa manterá a determinação em aperfeiçoar, inovar e surpreender positivamente a todos os seus clientes, tanto hóspedes como investidores e condôminos.

Uma das metas da empresa para o próximo ano é acelerar o desenvolvimento de novos hotéis em outras capitais do país e avançar na expansão da rede. Outra novidade da Hplus para 2020 será o lançamento de um plano de fidelidade contemplando toda a rede que premiará os clientes com benefícios e recompensas diferenciados para enriquecer ainda mais a experiência da estadia em um empreendimento da empresa.

Hplus inaugura seu primeiro hotel em Palmas (TO)

Dentro da estratégia de ampliação da rede, no início de 2020 será inaugurado na capital do Tocantins o Hplus Premium Palmas, um empreendimento upper mid-scale da bandeira Premium da rede. O Hplus Premium Palmas está instalado em um imponente edifício com localização privilegiada. São 178 apartamentos com duas categorias superior e luxo, de 35 e 37 metros quadrados, com sofisticação e atendimento diferenciado. A estrutura oferecerá uma ampla área de lazer com piscina e fitness center, restaurante, seis lojas comerciais, além de serviço de check-out express, room service 24h e mensageiro.

Como cortesia, o hóspede poderá usufruir de um delicioso e completo café da manhã, internet wi-fi de alta velocidade e estacionamento. O espaço para eventos sociais e corporativos com capacidade para até 120 pessoas é mais um diferencial do Hplus Premium Palmas. O empreendimento inicia a operação em soft open no dia 06 de janeiro. A inauguração oficial está marcada para março de 2020.