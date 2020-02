Guedes sobre pacto federativo: clima no Congresso é completamente favorável

PUBLICIDADE 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, assim como o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional está completamente favorável à aprovação de um novo Pacto Federativo no País. “Temos que criar um ritual fiscal, falta aqui um ritual fiscal”, disse durante seminário Pacto Federativo na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.

Segundo ele, a destinação de recursos dos Estados e do governo federal tem que ser totalmente transparente, o que não teria ocorrido no passado. Ele destacou que os gastos públicos subiram de 18% do PIB para 40% do PIB nos últimos 40 anos, o que precisa ser mudado. “A notícia que eu vim dar aqui (FGV) é que o Congresso abraçou as reformas, mesmo”, afirmou.

Estadão Conteúdo