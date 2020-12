Guedes: R$ 230 milhões por ano é o impacto da isenção de tarifa para armas

PUBLICIDADE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a redução das tarifas de importação de armas no atual momento “permite interpretações infelizes”, mas argumentou que o efeito financeiro da isenção seria muito baixo, embora ele mesmo tenha estimado um valor de R$ 230 milhões em renúncia fiscal por ano. “São R$ 230 milhões por ano, em comparação com R$ 55 bilhões por mês com o auxílio emergencial”, alegou.

Guedes argumentou ainda que a redução das taxas de importação para armas não “viola nenhum cânone”, já que o governo estaria baixando as tarifas de vários produtos. “Nossa proposta é ir reduzindo as tarifas de importação. Não é uma questão de armas. Quando houve a necessidade porque estava subindo o preço do arroz, baixamos a tarifa do arroz”, afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.

Estadão Conteúdo