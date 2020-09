Guedes: País é uma das primeiras economias a se recuperar do impacto da pandemia

PUBLICIDADE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o Brasil é uma das primeiras economias do mundo a se recuperar do impacto da pandemia de coronavírus, em evento online da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Ele citou o setor de construção civil, que, disse, aumentou o número de empregos durante a crise, de 55 mil para 61 mil trabalhadores. “E menos de 10 mortes. Houve preservação de vidas e empregos. Foram criados protocolos.”

Guedes ainda afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que quer descentralizar decisões de meio ambiente e saneamento para Estados e municípios.

Segundo o ministro, os Estados e municípios terão participação ativa na retomada do crescimento e na “reativação da fronteira de investimentos”, principalmente diante do novo marco do saneamento, do choque do gás e de novas regulamentações do setor elétrico, de logística e da cabotagem. “Os prefeitos vão decidir em leilões de saneamento, de concessões, se querem empresas públicas ou privadas.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo