Guedes esclarece que não haverá contingenciamento no Orçamento

O ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu nesta quarta-feira, 18, que não haverá necessidade de o governo contingenciar recursos na ordem de R$ 37 bilhões. Ele voltou a explicar que, em função do reconhecimento do estado de calamidade pública, a meta do resultado primário fica suspensa, dispensando o contingenciamento. “Calamidade pública foi melhor resposta técnica para evitar contingenciar, que seria dramático”, disse Guedes.

O ministro da Economia voltou a falar que a crise gerada pelo novo coronavírus gera um problema para pessoas mais vulneráveis economicamente. “Estamos precisando dar recursos para a sobrevivência de pessoas autônomas, que também são atingidas com isolamento social. Como disse Mandetta, se diminuir o ritmo de contágio, mas vai ter gente que vai ter problema de conseguir comida do outro lado, se fica todo mundo na rua aumenta o ritmo de contágio. É um equilíbrio difícil”, disse Guedes.

Estadão Conteúdo