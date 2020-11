Guedes diz que recebeu notícia de que Brasil está saindo oficialmente da recessão

PUBLICIDADE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã desta sexta-feira, 13, que acabara de receber a notícia de a economia brasileira está saindo, oficialmente, da recessão. “Nossa hipótese de trabalho é que a pandemia está descendo e a vacina está chegando. São duas notícias positivas do lado da saúde e da economia”, comemorou, no início da sua participação no segundo dia do 39º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex).

Do lado da economia, ele citou como um dos indicadores que corroboram a saída da recessão a geração de 300 mil empregos em setembro, seguida da abertura de 100 mil novos postos em julho e outros 200 mil em agosto.

“O ritmo é tão forte que acho difícil mantê-lo”, disse Guedes.

O ministro, no entanto, completou que como a economia está saindo da recessão, a tendência é a de ocorrer menor perda de empregos daqui para frente do que se perdeu nas duas últimas recessões.

“Estamos atravessando esta crise com menos prejuízos que nas crises anteriores, o que mostra que nossos erros de políticas econômicas foram mais prejudiciais à economia do que a pandemia”, afirmou Guedes.

