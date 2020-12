Guedes: com recuperação da economia, voltaremos às reformas estruturais

PUBLICIDADE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o País voltará às reformas estruturais assim que a economia se recuperar da crise gerada pela pandemia de covid-19.

“O Brasil foi atingido pela pandemia quando estava implementando as reformas”, disse, durante o evento virtual The Asia-Brazil Connection, organizado pelo Milken Institute, um think tank econômico americano com sede em Santa Monica, na Califórnia.

Guedes voltou a prometer que o País encerrará 2020 sem perder nenhum emprego. “A economia do Brasil está se recuperando muito fortemente”, reforçou. De acordo com o ministro, o País lidou relativamente bem com a crise quando comparado aos pares emergentes.

Ao ser questionado por representantes de fundos soberanos sobre o retorno do investidor estrangeiro à Bolsa brasileira nos últimos dois meses, Guedes respondeu que isso é o “reconhecimento de nosso trabalho em implementar reformas”.

O ministro destacou que o governo está promovendo uma desregulamentação do ambiente de investimentos em setores como petróleo e gás e eletricidade. “Sinalizamos para os investidores que não vamos aumentar impostos”, acrescentou.

