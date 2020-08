Governo vai distribuir lucro de 2019 do FGTS a trabalhadores

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (11), o governo federal deve autorizar a distribuição de R$ 7,5 bilhões do lucro registrado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2019. São beneficiados todos os cotistas com saldo na conta vinculada em 31 de dezembro de 2019.

A Caixa Econômica Federal tem até o fim deste mês para efetuar o crédito nas contas do FGTS de forma proporcional ao saldo. O Conselho Curador do FGTS montado pelo governo afirma que a distribuição será feita de modo a assegurar aos trabalhadores um ganho real (acima da inflação) e da poupança.

No ano passado, o rendimento do FGTS chegou a superar 6%, com a distribuição de lucros. Mas, neste ano, será menor porque o resultado caiu de R$ 12,2 bilhões em 2018 para cerca de R$ 9 bilhões em 2019, segundo integrantes da equipe econômica. O balanço ainda não foi publicado.

Com informações do jornal Extra

