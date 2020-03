Governo do Rio lança crédito de R$ 320 milhões para micro e pequenas empresas

PUBLICIDADE 

O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou uma linha de crédito emergencial de R$ 320 milhões destinada para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas. A ideia é viabilizar recursos para que as empresas e empreendedores fluminenses possam financiar o capital de giro necessário para superar o impacto nas receitas causado pela pandemia de coronavírus.

O governo utilizará recursos próprios e de fundos estaduais e federais, como Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo), para providenciar o financiamento.

Para a contratação, serão estabelecidas parcerias com Sebrae, cooperativas de crédito, fintechs e entidades de classe. Os financiamentos terão prazos e carências estendidos e taxas de juros reduzidas, bem abaixo das praticadas pelos bancos tradicionais.

O secretário se reuniu, no início da semana, com presidentes de associações e representantes da sociedade civil. “Estamos levando ao governador (Wilson Witzel) todas as ponderações e propostas do empresariado fluminense. Precisamos agir agora e com seriedade”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Lucas Tristão.

Estadão Conteúdo