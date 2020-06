PUBLICIDADE 

O governo federal decidiu, enfim, prorrogar o auxílio emergencial. Serão disponibilizadas mais duas parcelas de R$ 300 à população.

A informação é da agência O Globo. O governo ainda fará pronunciamento a respeito.

Com a pandemia do novo coronavírus perdurando no país, a prorrogação do auxílio já era consenso entre membros do Congresso Nacional. Restava apenas a dúvida de como ele seria feito. O Ministério da Economia chegou a cogitar três parcelas de R$ 200, mas a hipótese não agradou o presidente Jair Bolsonaro.

Desta forma, os beneficiários que têm direito ao benefício receberão cinco parcelas do auxílio, sendo três de R$ 600 e duas de R$ 200. Ao todo, o governo federal disponibiliza R$ 2,4 mil para cada cidadão.

Atualmente, o auxílio se encaminha para a terceira parcela. A segunda parcela já foi paga para quem se cadastrou entre os dias 1 e 31 de abril; para quem solicitou o benefício depois, a segunda parcela ainda será paga.

O calendário da terceira parcela está previsto para ser divulgado nesta segunda-feira (8). O Ministério da Cidadania é responsável pelo cronograma.

