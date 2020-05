Governo avalia prorrogar o auxílio de R$ 600, diz jornal

PUBLICIDADE 

O Governo Federal estuda ampliar o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais para além dos três meses previstos. Integrantes da equipe econômica, comandada pelo ministro Paulo Guedes, observam o cenário e as possibilidades, segundo o jornal O Globo.

Até o momento, duas alternativas estariam em pauta: uma é a prorrogação do benefício e pagar a cada dois meses. A outra é a criação de outro programa de renda básica a ser implementado depois do pico da pandemia.

A justificativa é que há um elevado grau de incerteza sobre o momento em que a atividade econômica voltará à normalidade.

Apesar da informação, o Ministério da Economia disse, na terça (12), que não trabalha com a hipótese de tornar o auxílio permanente — isto é, continuar concedendo os R$ 600 à população após o fim da pandemia.

Atraso

Embora haja estudos, a Caixa ainda não efetuou o pagamento da segunda parcela do auxílio, criado no início do mês passado. Não foi divulgado sequer um calendário de pagamento.

