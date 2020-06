Governo aceita pagar mais duas parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial

PUBLICIDADE

O governo federal vai aceitar a proposta do Congresso Nacional e estender o auxílio emergencial em duas parcelas de R$ 600. A informação é do blog Ana Flor, do site G1.

Segundo o blog, a informação foi confirmada por integrantes do Ministério da Economia. Na manhã desta terça-feira (30), em reunião no Palácio do Planalto, a equipe do ministro Paulo Guedes discute a questão.

Desta forma, o governo decide ampliar o montante definido há algumas semanas. O aumento de parcelas sempre parece ter sido consenso, mas o valor vem sendo discutido. Inicialmente, falou-se em três parcelas de R$ 200; depois, duas de R$ 300. Em nenhum dos casos, o Congresso sinalizou positivamente.

Cada mês do auxílio pago à população representa um gasto de R$ 50 bilhões aos cofres públicos.

Na tarde desta terça (30), o presidente Jair Bolsonaro deve falar sobre a renovação do auxílio.