FGTS credita R$ 7,5 bilhões de lucro obtido em 2019; confira os valores

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou o depósito de R$ 7,5 bilhões, que representa 66,23% do lucro que o fundo obteve em 2019. Os dados mostram que a rentabilidade do FGTS foi de 4,90% no ano. A Caixa Econômica Federal tem até o fim de agosto para liberar o crédito dos lucros, de forma proporcional ao saldo nas contas do fundo.

O rendimento fixo do FGTS é de 3% ao ano. Sobre o valor é acrescido a Taxa Referencial (TR), atualmente zerada, e a distribuição dos lucros anuais do fundo, cujo percentual é definido pelo Conselho Curador. Com o acréscimo de 1,9, o fundo obteve a rentabilidade de 4,90%, que será incidida sobre o saldo registrado na conta no dia 31 de dezembro de 2019. A taxa atual da inflação é de 4,31% do ano.

O trabalhador poderá consultar o saldo por meio do aplicativo oficial do Fundo de Garantia ou pelo site www.fgts.gov.br. Para calcular o valor creditado, basta multiplicar o saldo de 2019 por 0,018447.

Valor a ser creditado conforme o saldo na conta no dia 31/12/2019

R$ 1.000

R$ 18,44

R$ 2.000

R$ 36,89

R$ 3.000

R$ 55,34

R$ 4.000

R$ 73,79

R$ 5.000

R$ 92,23

R$ 6.000

R$ 110,68

R$ 7.000

R$ 129,13

R$ 8.000

R$ 147,57

R$ 9.000

R$ 166,02

R$ 10.000

R$ 184,37

R$ 20.000

R$ 368,94

R$ 30.000

R$ 553,41

R$ 40.000

R$ 737,88

R$ 50.000

R$ 922,35

Fonte: IFGT