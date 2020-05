FGTS: Caixa começa segunda etapa do pagamento do saque-aniversário

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (4), a Caixa Econômica Federal começa a segunda etapa do pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Neste mês, poderão sacar os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril que optaram pela modalidade e se cadastraram para receber o valor.

Quem desejar receber direto em uma conta corrente, de qualquer banco, sem precisar sair de casa, poderá baixar o app Caixa FGTS e escolher a opção. Contudo, para melhor atender a população, a Caixa deixará todas as suas agências abertas de 8h às 14h a partir desta segunda.

Ao aderir ao pagamento, o trabalhador passa a receber, no mês do seu aniversário, uma parcela do FGTS. No entanto, perde o direito ao fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa.

Para se cadastrar

A adesão ao saque aniversário deve ser feita pela internet. Os trabalhadores deverão acessar o site www.caixa.gov.br/fgts ou pelo app Caixa FGTS (Google Play e App Store). Caso ele ainda não tenha acesso ao portal do FGTS, o cadastro é feito online.

Se o trabalhador também for cliente Caixa (conta corrente, conta poupança), poderá acessar também pela opção FGTS e Serviços ao Cidadão dentro do Internet Banking Caixa.

