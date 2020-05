EUA registra 3,2 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego em uma semana

PUBLICIDADE 

Os novos pedidos por seguro-desemprego totalizaram 3,2 milhões na semana passada nos Estados Unidos, de acordo com dados do governo divulgados nesta quinta-feira, confirmando um cenário preocupante no mercado de trabalho.

Com esses registros, os pedidos de subsídios feitos desde meados de março, quando a pandemia de coronavírus começou a afetar os negócios nos Estados Unidos, totalizam 33,5 milhões, valor comparável apenas à Grande Depressão de 90 anos atrás.

