Está fora do país e não quer perder a novela ou o jogo do seu time? Saiba como.

Um grande problema quando se vai viajar é ficar isolado do que acontece no seu país e das coisas que você tem em casa. Sim, por mais que você possa acessar páginas eletrônicas brasileiras de qualquer lugar do mundo, muitas vezes elas têm obstruções geográficas e dificuldades para fazer o upload de vários conteúdos, quando acessados de uma região diferente.

Felizmente, você pode acessar a sua conta da Netflix ou da Globo, de qualquer lugar, de modo fácil e prático, bastando um clique num aplicativo específico para que todo um novo mundo se abra diante de seus olhos. Trata-se do uso de uma VPN.

Explicaremos mais abaixo como tudo é feito, mas dá para antecipar que ela usa a mais alta tecnologia de criptografia, o que, além de tudo, torna a sua navegação mais segura.

Com uma VPN você pode acessar os programas de streaming que contratou no seu país de origem e assim não perder a novela na Globo Play ou o seu time de futebol em campo no Premiere, por exemplo.

Mas nem tudo são flores. Para ter a garantia de uma boa experiência, o usuário deve se atentar em contratar um provedor de confiança. Apenas os melhores serviços de VPN do mercado, afinal, podem assegurar uma navegação de qualidade, sem travamentos ou queda na velocidade.

Os VPNs ganharam uma certa popularidade por oferecer segurança para a sua navegação, ocultando informações de sites e aplicativos que podem não ser seguros. Ao mesmo tempo, por conseguir mudar a geolocalização, permitem entrar em catálogos de filmes e séries de outros países. Você pode conferir os melhores VPNs para Netflix, por exemplo.

No caso do futebol e da novela quando você está fora, não há nada de errado sendo feito. Afinal você pagou pelo pacote no seu país e não pode assistir por uma restrição geográfica.

Essas restrições podem ter a ver com diversas coisas. O mais comum está relacionado à venda de direitos. Por exemplo, o futebol pode ter sido vendido para uma empresa que irá comercializar o pay per view no país que você está. Por isso ao vender os jogos, a Globo impõe uma restrição geográfica no acesso a sua plataforma para não ter acesso dos locais.

O mesmo serve para a novela, que foi vendida para ser comercializada em um canal de televisão do local.

Mas se você está de passagem e não quer pagar duplamente pelo mesmo conteúdo, pode usar uma VPN e assistir direto na plataforma de streaming que é acessível aos brasileiros.

Como funciona a VPN?

O funcionamento da VPN é bastante simples e quem fizer um teste não terá problemas para entender como usar o programa.

Ele é similar a um anti-virus, mas em vez de fazer uma limpeza, você ativará o software e ele irá criar uma proteção para sua navegação.

Toda vez que você entra em uma página é cedida uma informação. No caso, qual é o seu IP e consequentemente sua localização. Essa é a razão para muitas vezes você entrar em um site e ver que há um anúncio que fala sua cidade.

Os sites não fazem muito com esses dados, mas hackers podem tomar esse ponto como partida para invadir seu computador. Por isso esconder esses dados é algo interessante.

Alguns VPNs irão usar uma localização aleatória para colocar como sua, enquanto outros poderão dar escolhas geográficas. É assim que você pode estar fora do país, selecionar a navegação pelo Brasil e navegar como se estivesse em território nacional.