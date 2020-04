Em coletiva, governo não apresenta calendário de renda extra emergencial

PUBLICIDADE 

O governo continua sem apresentar uma data para o pagamento da renda extra emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais prejudicados pela crise do novo coronavírus. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 6, a informação foi a de que o período deve ser conhecido “em breve”

“O calendário o Ministério da Cidadania e a Caixa estão trabalhando nisso. Esperamos ter uma notícia em breve sobre isso”, afirmou Sergio José Pereira, secretário-executivo da Casa Civil.

Havia uma expectativa de divulgação do calendário de pagamentos nesta segunda-feira,o que ainda não ocorreu.

A entrevista foi encerrada após apenas duas perguntas de jornalistas. Ministros de Estado não participaram.

O da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também não. Eles foram chamados pelo presidente Jair Bolsonaro para reunião no Palácio do Planalto.

Estadão Conteúdo