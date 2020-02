Economistas diminuem, pela 6ª semana consecutiva, expectativa para inflação em 2020

PUBLICIDADE 

Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano e agora projetam que o IPCA – índice oficial de preços – deve ficar em 3,25% no período de 12 meses. Foi a sexta semana seguida em que houve queda – na semana passada a expectativa era de 3,40%.

As projeções fazem parte do boletim de mercado, conhecido como relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Banco Central (BC). Os dados constam de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras.

A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central, de 4%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%.

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, Selic.

Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC atualizou suas projeções para a inflação. Considerando o cenário de mercado, a projeção para o IPCA em 2020 estava em 3,5% e, para 2021, em 3,4%

No ano passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, fechou em 4,31%, acima do centro da meta para o ano, que era de 4,25%, mas dentro do intervalo de tolerância. Foi a maior inflação anual desde 2016.

A inflação em janeiro, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 0,25%.

Estadão Conteúdo