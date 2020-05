Dólar sobe e bate novo recorde

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (7), o dólar atingiu novo um patamar histórico. Nunca registrado antes, a moeda fechou o dia no valor de R$ 5,84.

Pela manhã, a moeda americana era cotada a R$ 5,8733. Após a visita do presidente Jair Bolsonaro ao STF, em que fez um apelo pela reabertura da economia, o dólar passou a valer R$ 5,7945.

Jair Bolsonaro ainda comunicou que vai “seguir a cartilha” do ministro Paulo Guedes, da Economia, para vetar as categorias de servidores públicos que saíram do congelamento salarial.

Nesta quarta-feira (6), o dólar já tinha atingido a marca de R$ 5,70, quase 2% de alta se comparado ao início do dia do mercado financeiro.