Dólar dispara na abertura e bate R$ 5,80, em novo recorde nominal

PUBLICIDADE 

O dólar abriu as negociações desta quinta-feira, 7, em alta superior a 1,5%, cotado a R$ 5,79, e, alguns minutos depois, atingiu o mais novo recorde nominal, R$ 5,80, quando não se desconta a inflação. Na última quarta-feira, 6, a moeda americana atingiu o patamar de R$ 5,70, dia em que, pela primeira vez, o câmbio fechou neste valor.

Para se ter uma ideia da valorização dólar, ou da desvalorização do real frente à moeda externa, no início do ano, em janeiro, o câmbio girava em torno de R$ 4. Apenas em março que a barreira de R$ 5, para o dólar e também para o euro, foi ultrapassada, em meio às tensões dos mercados globais em relação às incertezas do novo coronavírus, causador da covid-19. Desde o final de fevereiro e começo de março, a moeda nacional vem se desvalorizando e os mercados como um todo, não só o brasileiro, vêm “derretendo”, com, por algumas vezes, índices despencando por dias seguidos.

Influência do novo corte do Copom

Na última quarta, o Copom fez um corte inesperado de 0,75 ponto da Selic, a 3% ao ano – a maioria no mercado apostava em 0,50 pp -, e deixou o caminho aberto para outra redução do mesmo tamanho em junho. Essa perspectiva deve achatar o diferencial de juro interno e exterior, afastando ainda mais o investidor estrangeiro do Brasil. Pode apoiar nova alta também da moeda americana a percepção nebulosa sobre o cenário político, fiscal e sanitário no Brasil.

Mercados internacionais

As Bolsas da Europa abriram as negociações em alta, de maneira moderada, na manhã desta quinta-feira, 7. Alguns fatores contribuem para esse cenário. O primeiro deles é um resultado mais positivo do que o esperado para as exportações da China para o mês de abril. A expectativa era de uma queda forte, mas houve aumento de 3,5%. Nas importações, porém, o tombo foi grande, 14,2%, resultado mais alinhado com as projeções. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.