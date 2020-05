Dólar chega a R$5,95 com cautela global e crise política

PUBLICIDADE 

O dólar registrou uma nova alta na manhã desta quinta-feira e superou o recorde anterior, chegando ao valor de R$ 5,95. A cautela nas importações tem causado a alta da moeda, além das tensões da política nacional.

A máxima registrada no dia foi de R$ 5,9518. Às 10:13, a moeda avançava 0,74%, custando R$ 5,9447. O contrato mais líquido de dólar futuro era negociado em alta de 0,92%, a 5,9495 reais. O dólar já acumula alta de quase 48% contra o real no ano de 2020

O analista da Correparti Corretora, Guilherme Esquelbek, relata, em nota, a preocupação dos mercados internacionais devido a “uma segunda onda de infecção do coronavírus em alguns países e após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ter se mostrado bastante cauteloso sobre a possibilidade de uma recuperação econômica rápida após a pandemia”.

Na quarta-feira, o presidente do conselho de administração do Fed relatou que os Estados Unidos podem sofrer uma retração do crescimento por um período prolongado. O chairman também explicou que descarta a possibilidade de uso de juros negativos como uma ferramenta de política monetária.

Em nota, o Bradesco assume um temor em relação a disputa entre os EUA e a China. Além disso, o banco admite estar decepcionado em relação às perspectivas para a política monetária norte-americana.

O massacre ao mercado de trabalho americano gerou 2,981 milhões de pedidos de auxílio desemprego, só na semana passada. A alta no número de solicitações ocorre devido às medidas de fechamento de comércios para impedir a disseminação do novo coronavírus, além das tensões externas.

Já no Brasil, “os ruídos políticos e os riscos fiscais não dão trégua”, completou Guilherme Esquelbek.

A saída de Sergio Moro do cargo de ministro da Justiça catalisou uma crise política. As acusações de que o presidente Jair Bolsonaro teria cobrado uma mudança na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para proteger pessoas próximas causou ainda mais instabilidade no governo.

De acordo com o presidente, não houve qualquer citação à Polícia Federal durante a reunião ministerial. O vídeo da reunião está no centro do um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Credit-Suisse acredita que a moeda atinja o valor de R$ 6,20 em um curto prazo.

