Dólar chega a R$ 5,92 pela primeira vez na história

A cotação do dólar opera em alta nesta quarta-feira (13). A moeda atingiu, pela primeira vez na história, a marca de R$ 5,92. A valorização representa 0,7% em comparação com a abertura do dia. A crise econômica gerada pelo novo coronavírus acarretou no acréscimo de R$ 1,80 ao valor da moeda, somente nesse ano. No início de janeiro, o dólar operava a R$ 4,01.

A alta da moeda foi registrada a partir das 14h de terça-feira (12), quando foram divulgadas informações de que o presidente Jair Bolsonaro teria motivado a troca do superintende da Polícia Federal (PF) do Rio de Janeiro com o intuito de proteger a família. Além disso, três ministros do governo, todos eles generais, prestaram depoimento a respeito das acusações do ex-ministro Sergio Moro.

A Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 1,5% na terça-feira, quando marcava 77,8 mil pontos. Durante o dia, chegou a subir, mas encerrou o pregão em baixa. Nesta quarta-feira, o índice registra um leve crescimento de 0,77%.

Na Ásia, as bolsas fecharam o dia em alta. Já na Europa, os mercados registram queda generalizada. A CAC 40 (França) e DAX (Alemanha) têm baixa de 1,5% e 1,3%, respectivamente.