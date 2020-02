Dê fim ao sedentarismo conseguindo companhias para praticar esportes através da tecnologia!

PUBLICIDADE 

A maior dificuldade para sair do sedentarismo é, sem dúvida alguma, a solidão. Queixa frequente entre os praticantes amadores das mais diversas modalidades de esportes em todo o mundo, estar sozinho é um ponto chave para não realizar atividades físicas.

Pensando nisso, a plataforma OiTO, que já contava com diversas opções de habilidades para as pessoas oferecerem seu serviço em troca algum dinheiro, ela agora disponibiliza também a opção “Esportes em Geral”.

É inovador e bastante simples: você consegue contratar – ou se inscrever para te contratarem – uma companhia para realizar as mais variadas categorias de esportes quando houver a falta de um acompanhante.

As opções são diversas, indo desde companhias para jogar tênis, basquete, boliche, tênis de mesa, entre outros, até o bom e velho jogo de cartas – tanto Uno quanto baralho/poker. Aquele empurrãozinho que faltava para não correr sozinho nos finais de tarde nunca esteve tão perto e acessível.

Com opção de se cadastrar em mais de uma categoria, a startup OiTO inova também ao apresentar uma plataforma na qual é possível se cadastrar também em mais de uma habilidade – DJ, cozinheiro, massagista, goleiro de aluguel, entre outros – e ser contratado para exercê-las pontualmente. Freelancer ou como forma de renda, é possível ser multifuncional e se inscrever para realizar os serviços.

A aba definida como “ajudinha” é outra parte fantástica da plataforma, pois possui algumas curiosas profissões, como vovó de aluguel (contrata-se uma senhora para arrumar seu guarda-roupa), goleiro de aluguel, gamer (contrata-se uma pessoa para jogar vídeo-game com você) e até aulas de reforço das mais variadas disciplinas. É a tecnologia conectando pessoas e oportunidade.

“O prestador de serviço autônomo deseja oferecer o serviço, mas não sabia onde disponibilizar. O cliente necessita do serviço, mas não sabia onde procurar. Somos responsáveis pelo ‘match’ entre o cliente e o prestador de serviços. Podemos dizer até que somos a atual ‘páginas amarelas’, explica Karine Gonzaga, cofundadora da OiTO.

Por conta do período do ano e pela forte procura das pessoas em fazer dinheiro em um curto espaço de tempo, a plataforma registrou no último mês um aumento de 25% das inscrições no site. Um número bastante expressivo, mostrando que a tecnologia de fato tem aproximado os indivíduos e oferecido diversas oportunidades.

Totalmente gratuita, a plataforma preza pela criação de oportunidades de serviços, ganho de um dinheiro extra ou até um aumento de renda para o trabalhador. “Foi pensando na crise que o Brasil enfrenta em diversos setores de serviços, que tem como consequência mais de 13 milhões de desempregados que não conseguem encontrar uma ocupação há meses ou até anos, que a OiTO surgiu”, conta Karine.

O prestador de serviço deve entrar no site OiTO.app e cadastrar seu serviço. Depois é só aguardar que logo alguém entrará em contato para contratá-lo.

E para quem deseja contratar o serviço e conferir todas as opções disponíveis, é só entrar no site OiTO.app, se cadastrar, procurar o profissional que deseja e contratar. O pagamento pelo serviço e negociações são feitas diretamente com o prestador contratado. Ao final do serviço, o cliente deverá fazer uma avaliação do prestador e o mesmo deverá avaliar o cliente, permitindo assim que ambos permaneçam na plataforma. A avaliação do prestador de serviço permitirá que ele tenha um ranqueamento, o que será um reconhecimento profissional.