Dataprev libera Auxílio Emergencial para mais 805,3 mil pedidos

PUBLICIDADE

A Dataprev analisou e aprovou os dado de mais 805.318 cadastrados no programa do Auxílio Emergencial. Os pedidos foram realizados através do site do Auxílio entre 23 de abril e 19 de julho.

Por meio do portal de consultas da Dataprev, a empresa fornece os resultados dos requerimentos e contestações dos resultados. No entanto, a Dataprev não informou a previsão de pagamento para esses novos aprovados.

De acordo com o Dataprev, 903.719 pessoas estão com os cadastros “inconclusivos” no sistema. A empresa explica que é possível complementar as informações pessoais por meio do aplicativo e do site do Auxílio. Além disso, ainda há 123.007 cadastros em fase de processamento.

Com o acréscimo de cadastros aprovados, o número de beneficiários do Auxílio Emergencial chega a 66,9 milhões, incluindo os três grupos do programa: Informais, Bolsa Família e Cadastro Único.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

37,22 milhões são os inscritos pelo app e site

19,22 milhões são beneficiários do Bolsa Família

10,49 milhões são do CadÚnico

A Dataprev recebeu 150,5 milhões de requerimentos e finalizou o processamento de 99,92% de todos os pedidos.