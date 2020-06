Crédito para empresas: Esse é o melhor caminho para sustentar seu negócio?

PUBLICIDADE

No próximo dia 15, às 19h, Grupo de Networking traz experiência de evento híbrido ao vivo de forma gratuita para empresários para sanar dúvidas quanto à concessão de créditos e quais os melhores caminhos a percorrer nessa decisão. A palestra vai acontecer em dois blocos

A grande preocupação do empresariado é como sustentar e manter seus negócios diante do isolamento que a pandemia do novo Coronavirus impõe. O medo de fechar as portas faz com que donos de seus próprios empreendimentos busquem o crédito em bancos como uma forma de solução rápida. Mas será que essa é a melhor opção? O empreendedor sabe quais os desafios que vão enfrentar em busca dessa solução? Para esclarecer todas essas dúvidas, o Conectta Networking promove o evento híbrido para empresários de forma online e gratuita: Crédito – Desafios para Calcular e Contratar, na próxima segunda-feira (15), às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: acessoingresso.com.br.

O evento vai contar com a presença de quatro especialistas que vão clarificar o momento para o empresariado. O executivo e empreendedor com mais de 14 anos de experiência na área financeira, Fábio Vaz e o consultor educador e planejador financeiro pessoal, Rogério Olegário vão poder sanar as dúvidas dos donos de empresas que buscam um direcionamento financeiro nesse colapso econômico que o país vive, em virtude do Covid-19.

Em um segundo momento, dois especialistas clarificam sobre a negociação de dívidas com bancos e outros credores durante esse período de crise financeira. A especialista em direito empresarial, Poliana Bonifácio e o advogado e especialista em gestão empresarial estratégica, Euro Júnior vão traduzir certas orientações que muitos gestores de instituições financeiras poderiam passar para as empresas em relação à concessão de empréstimos e não podem se manifestar.

Fábio Vaz

Criador de duas empresas voltadas para atividade de Correspondente Bancário, a primeira com foco exclusivo na Caixa Econômica Federal. Fábio é graduado em Tecnologia da Segurança da Informação e Tecnologia em Redes de Computadores, tem MBAs em Direito Imobiliário e Desenvolvimento Gerencial e cursos de extensão em Análise Financeira, Gestão de Negócios, Estruturações Imobiliárias e Securitização.

Rogério Olegário

Graduado em Análise Transacional e especialista em finanças pessoais, administração financeira e mercado de capitais. Já atendeu 1.200 famílias no processo de organização de orçamento e de eliminação de dívidas.

Poliana Bonifácio

Professora de Direito do Trabalho e pós-graduanda em Advocacia Empresarial. Tem uma vasta atuação com direito Direito do Trabalho e Direito Sindical, presta assessoria jurídica para empresas e sindicatos e atua em negociação coletiva de empresas estatais.

Euro Júnior

Advogado pós-graduado em direito público. Especialista em suporte jurídico empresarial com MBA em gestão empresarial estratégica. É o mais jovem CEO de escritório de advocacia a ser convidado para o ranking de 500 melhores firmas do Brasil, segundo a Brazilian Top Lawyers. É sócio gerente nominal da Euro Araújo Soares, Lima & Guimarães, Firma de Advogados e corregedor público federal na Companhia Nacional DE Abastecimento– CONAB.

Conecta Networking

O Conectta Networking é um grupo de empresários que surgiu com o objetivo de propiciar encontros entre empresários do DF e ser palco de realização de um intenso networking. Idealizado em 2018 por Frederico Barros, sócio da Fazendo Mais, empresário há 9 anos com atuação no mercado há mais de 23 anos, o Conectta foi concebido para se tornar o mais importante evento de networking colaborativo do Distrito Federal.

