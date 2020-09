Contribuintes podem consultar 5° lote de restituição do IR a partir desta quarta-feira

PUBLICIDADE

A partir desta quarta-feira (23), a Receita Federal disponibilizará a consulta do quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2020. A instituição abre as consultas às 9h e o depósito será realizado no dia 30 de setembro.

Ao todo, a Receita Federal creditará R$ 4,3 bilhões para 3.199.567 contribuintes.

Normalmente, o prazo para a declaração é encerrado no fim de abril, no entanto, devido à pandemia esse prazo se estendeu até o dia 30 de junho deste ano. Além disso, a quantidade de lotes foi reduzida de sete para cinco e o pagamento foi realizado antes do prazo de entrega da declaração.

Como consultar

Os contribuintes que desejarem verificar a disponibilidade do depósito devem acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo disponível para Android e iOS. O trabalhador também pode ligar no telefone 146.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Receita Federal, a restituição ficará disponível durante um ano. Caso o prazo se encerre, o contribuinte deverá realizar um requerimento para fazer o resgate do montante.