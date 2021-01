Contratação de motoristas e brigadistas agora é centralizada no Ministério da Economia

PUBLICIDADE

A partir de agora a contratação de brigadistas e motoristas será feita de forma centralizada pelo Ministério da Economia. Com isso, estão abertas duas Intenções de Registro de Preços (IRP), sendo a nº 2 para motoristas e a nº 3 para brigadistas.

Dessa forma os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional no Distrito Federal interessados em participar da licitação devem informar no Portal de Compras Governamentais suas demandas até o dia 29 de janeiro para a IRP nº 2/2021; e até o dia 1º de fevereiro para a IRP nº 3/2021.

A contratação de motoristas se destina aos serviços de condução de veículos de representação para autoridades (como ministros e ocupantes de cargos de natureza especial) e de veículos de serviços comuns relacionados à segurança pública e nacional, atividades de inteligência, saúde pública, entre outros descritos no Decreto nº 9287/2018. O TáxiGov.br segue como a solução de transporte administrativo de servidores.

O governo federal gasta aproximadamente R$ 71 milhões por ano com brigadistas. Com a licitação centralizada, espera-se uma redução de 10% deste valor nas contratações a serem firmadas. O contrato terá vigência de 30 meses, podendo ser prorrogado por igual período, e irá padronizar as descrições para que os órgãos tenham maior qualidade na prestação do serviço e para que evitem replicações desnecessárias de licitações com o mesmo objeto.

Já com o serviço de motoristas, o governo federal despende em média R$ 13 milhões ao ano. A expectativa é que os contratos firmados após a licitação centralizada possam reduzir em 10% os valores atualmente desembolsados pelos órgãos e entidades do Distrito Federal. A vigência inicial dos contratos será de 30 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Com informações do Ministério da Economia