Consultoria de TI inova o mercado de recrutamento ao oferecer o candidato ideal

O mercado de TI (Tecnologia da Informação) deve fechar o ano em alta, especialmente diante do aumento do uso de tecnologias em nuvem e softwares. Segundo a IDC Brasil, o setor deve crescer quase 6% em 2020, remando contra a maré de cortes que surgiu após a crise econômica que afetou quase todo o mundo.

Diante desse crescimento constante, selecionar bons profissionais é um desafio constante. Antes realizado de forma burocrática, exigindo esforço e gastos por parte da área de Recursos Humanos, esse processo foi simplificado por consultorias que encontraram um caminho alternativo.

‘As consultorias atuais não validam tecnicamente os candidatos apresentados, deixando esse retrabalho [que gera custo e tempo] para o cliente, então, qual é o trabalho da consultoria? Apenas enviar currículos?’, reflete Gabriel Silva, CEO da One Choice Consulting.

A empresa de seleção e recrutamento, criada em 2017, aposta no diferencial de apresentar candidatos que realmente saibam desenvolver a linguagem técnica exigida para a vaga do cliente.

Ao garantir tecnicamente a capacidade de um candidato, submetido a rigorosos testes, a One Choice inova o mercado de seleção de profissionais de TI. ‘Só cobramos dos nossos clientes se o profissional indicado for contratado’, ressalta Gabriel.

Esse movimento é essencial em um mercado superaquecido e que deve ficar ainda mais forte após a crise. Até 2021, a IDC prevê que os investimentos em TI aumentarão 10%, principalmente em hardware, software e serviços. Se há processos de recrutamento que levam meses e ferramentas sem precisão na avaliação técnica, todo o processo é comprometido.

‘Além de garantirmos que o candidato é bom tecnicamente, ainda damos uma semana de testes para o cliente’, diz o CEO da One Choice Consulting, que, ao adotar essa postura, trabalha para viabilizar que o candidato ideal seja contratado em até um dia. ‘Temos parcerias com as melhores empresas de análise comportamental e técnica disponíveis no mercado e, por isso, garantimos o melhor profissional’, explica.

Com sistema antifraude em seus testes, aplicados em uma plataforma própria, a One Choice também ajuda os candidatos a aprimorarem seus currículos e oferece treinamentos de carreira. “Nosso foco é oferecer o melhor profissional às empresas, que só terão benefícios com sua contratação”, conclui Gabriel.

As informações são do jornal o Estado de S. Paulo.